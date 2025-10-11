Інтерфакс-Україна
10:39 11.10.2025

Україна та Велика Британія мають намір розширити оборонне партнерство, зокрема у межах програми LYRA

Державний секретар з питань оборони Великої Британії та Міністерство оборони України підписали заяву щодо програми LYRA – партнерства у сфері технологій для поля бою.

Як повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, заява була підписана на полях міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3.

"Документ визначає намір сторін спільно розробляти та масштабувати оборонні технології. Зокрема, наші країни домовилися про створення робочої групи, яка координуватиме спільні проєкти у межах програми LYRA", - написав Шмигаль у телеграм у суботу.

Метою LYRA є посилення обороноздатності обох країн шляхом поєднання українського та британського оборонно-промислового та наукового потенціалу, що дозволить здійснювати спільну розробку, модернізацію та масштабування виробництва необхідних систем озброєння.

Крім того, підписано проєктну домовленість щодо спільного з Великою Британією виробництва артилерії, зазначив Шмигаль.

