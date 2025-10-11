Інтерфакс-Україна
10:18 11.10.2025

Кабмін призначив Анатолія Куцевола заступником міністра оборони з євроінтеграції

Кабінет міністрів призначив Анатолія Куцевола заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п’ятницю.

Куцевол з 2008 по 2011 рік працював головним спеціалістом Бюро європейської інтеграції Секретаріату Кабміну.

Протягом травня 2011 - липня 2014 року займав посаду головного консультанта Головного управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації президента.

Згодом, по вересень 2016 року, перебував на посаді заступника директора Урядового офісу з питань європейської інтеграції, начальника Управління стратегічного планування.

У 2016-2017 роках працював на посаді директора громадської організації "Платформа громадянських ініціатив".

З жовтня 2017 по грудень 2019 рік свою професійну діяльність продовжив на посаді директора Офісу реформ при Міністерстві екології та природних ресурсів.

Січень – жовтень 2020 рік - займав посаду стратегічного радника віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, згодом – радника прем’єр-міністра України з європейської інтеграції та цілей сталого розвитку.

З 12 жовтня 2020 року був заступником державного секретаря уряду, а 23 грудня 2022 року президент призначив його послом України в Латвії.

Як повідомлялося, 7 жовтня президент Володимир Зеленський звільнив Куцевола з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Латвійській Республіці.

Теги: #куцевол #міноборони

