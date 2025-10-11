У Харківській області троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 4 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У с. Симинівка Вовчанської громади постраждали 58-річна жінка і 56-річний чоловік; у м. Чугуїв постраждав 33-річний чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що у Лозовій внаслідок вибуху гранати постраждали 48- і 40-річний чоловіки та 17-річний хлопець.