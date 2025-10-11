Інтерфакс-Україна
Події
05:36 11.10.2025

Компанія Sigma+ планує залучити $200 млн на українські проєкти нерухомості у 2026 році

1 хв читати

Інжинірингово-консалтингова компанія Sigma+ планує у 2026 році залучити $200 млн інвестицій на проєкти нерухомості, що реалізуються в Україні, повідомила пресслужба компанії.

Згідно повідомленню, на сьогодні в роботі компанії перебуває понад 500 тис. кв. м нерухомості, з яких 390 тис. кв. м – житло.

Компанія фокусується на залученні міжнародних інвестицій. Пріоритетом на період 2027-2030 року є реалізація 1 млн кв. м проєктів, як житлових, так і комерційних. Крім того, Sigma+ планує проведення аудиту чотирьох столичних проєктів для подальшого залучення фінансування та завершення будівництва, йдеться у пресрелізі.

Sigma+ – інжинірингово-консалтингова компанія, що надає повний цикл послуг – від аналітики ринку та розробки концепції до управління будівництвом, контролю собівартості, аудиту проєктів, організації продажів і маркетингу.

За даними Opendatabot, власником та кінцевим бенефіціаром зареєстрованого у грудні 2024 року ТОВ "Сігма Інжиніринг Плюс" (Київ) вказана СЕО компанії Анна Лаєвська.

Теги: #проєкти #інвестиції #будівництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 10.10.2025
Собівартість будівництва житла в Україні виросла в середньому на 18% з початку року – забудовники

Собівартість будівництва житла в Україні виросла в середньому на 18% з початку року – забудовники

13:17 09.10.2025
Рада дозволила Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб’єкти

Рада дозволила Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб’єкти

22:23 08.10.2025
Україна та ЄБРР домовилися про фінансування пріоритетних спільних проєктів — Мудра

Україна та ЄБРР домовилися про фінансування пріоритетних спільних проєктів — Мудра

18:49 08.10.2025
Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

17:23 07.10.2025
Нові власники ОГХК можуть докупити титанові активи за кордоном

Нові власники ОГХК можуть докупити титанові активи за кордоном

16:34 07.10.2025
"ArcelorMittal Кривий Ріг" за війну інвестував у виробництво $325 млн та знов скаржиться на високі ціни на е/е

"ArcelorMittal Кривий Ріг" за війну інвестував у виробництво $325 млн та знов скаржиться на високі ціни на е/е

14:12 07.10.2025
Дефіцит кадрів спонукає будівельну сферу пропонувати конкурентні умови для спеціалістів – девелопери

Дефіцит кадрів спонукає будівельну сферу пропонувати конкурентні умови для спеціалістів – девелопери

10:54 07.10.2025
Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

10:58 06.10.2025
Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

10:52 03.10.2025
ДТЕК за 8 міс.-2025 інвестував у вуглевидобуток майже 5 млрд грн

ДТЕК за 8 міс.-2025 інвестував у вуглевидобуток майже 5 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

Путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє встановленню миру на Близькому Сході - Зеленський

Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

ОСТАННЄ

Макрон знову призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції

Майже 200 боїв відбулось з початку доби на фронті - Генштаб

Українська збірна з футболу обіграла Ісландію з рахунком 5:3 у чемпіонаті світу-2026

США накладуть на товари з Китаю нові 100% мита – Трамп

Екстрені відключення світла скасовані в Київській та Дніпропетровській областях та в Запоріжжі - ДТЕК

Мирний мешканець постраждав внаслідок ворожої масованої атаки на Чугуїв

Чугуїв під масованою атакою - мер

Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

Поліція охороняє знеструмлені вулиці Києва після ворожої атаки

З прифронтових регіонів евакуювали 2,7 тис. осіб за тиждень – Мінрозвитку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА