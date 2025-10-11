Компанія Sigma+ планує залучити $200 млн на українські проєкти нерухомості у 2026 році

Інжинірингово-консалтингова компанія Sigma+ планує у 2026 році залучити $200 млн інвестицій на проєкти нерухомості, що реалізуються в Україні, повідомила пресслужба компанії.

Згідно повідомленню, на сьогодні в роботі компанії перебуває понад 500 тис. кв. м нерухомості, з яких 390 тис. кв. м – житло.

Компанія фокусується на залученні міжнародних інвестицій. Пріоритетом на період 2027-2030 року є реалізація 1 млн кв. м проєктів, як житлових, так і комерційних. Крім того, Sigma+ планує проведення аудиту чотирьох столичних проєктів для подальшого залучення фінансування та завершення будівництва, йдеться у пресрелізі.

Sigma+ – інжинірингово-консалтингова компанія, що надає повний цикл послуг – від аналітики ринку та розробки концепції до управління будівництвом, контролю собівартості, аудиту проєктів, організації продажів і маркетингу.

За даними Opendatabot, власником та кінцевим бенефіціаром зареєстрованого у грудні 2024 року ТОВ "Сігма Інжиніринг Плюс" (Київ) вказана СЕО компанії Анна Лаєвська.