Екстрені відключення світла скасовані в Київській та Дніпропетровській областях та в Запоріжжі - ДТЕК

Київ. 11 жовтня. ЕНЕРГОРЕФОРМА - Екстрені відключення світла скасовані у Київській та Дніпропетровській областях, а також у Запоріжжі, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

Згідно з повідомленнями ДТЕК в Телеграм у пʼятницю пізно ввечері, всі родини Київської та Дніпропетровської областей, знову зі світлом.

"Працюємо над точковими заявками", - йдеться в повідомленнях. Як повідомлялося, перед цим ДТЕК повідомив, що заживив Лівий берег столиці, знеструмлений внаслідок атак РФ 10 жовтня. Станом на 20.00 компанія зазначила, що всього заживила 678 тис. споживачів у Києві. Всього за розрахунками Міністерства енергетики, під відключення у столиці через масований удар РФ по енергосистемі підпало приблизно 800 тис. споживачів

У свою чергу, Міненерго в телеграм-каналі повідомляє про стабілізацію ситуації і на Запоріжжі.

"Завдяки злагодженій та цілодобовій роботі українських енергетиків вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Запорізькій області. Графіки аварійних відключень, що були введені після масованої атаки ворога на енергетичну інфраструктуру, наразі в Запорізькій області скасовані в повному обсязі. Вони діяли для промислових підприємств", - сказано в повідомленні.

Між тим, очільник київської обласної військової адміністрації Микола Калашник наголосив на важливості економного споживання електроенергії попри те, що світло повернулося у всі домівки та установи.

"Важливо користуватися ним розумно, не включати одразу всі прилади, відключати ті, що не використовуються, щоб уникнути перевантажень - це допомагає енергетикам підтримувати стабільність і забезпечує безперебійне електропостачання для всіх", - підкреслив Калашник.

За його словами, на Київщині без світла було 110 тисяч абонентів.

