Інтерфакс-Україна
Події
21:17 10.10.2025

Данія витратить $8,5 млрд на посилення оборони через погрози Трампа щодо Гренландії

2 хв читати
Данія витратить $8,5 млрд на посилення оборони через погрози Трампа щодо Гренландії

Влада Данії планує виділити $8,5 млрд на закупівлю нових кораблів і літаків на тлі погроз президента США Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією, повідомляє в п'ятницю видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

"Данія планує витратити $8,5 млрд на нові кораблі та літаки (...). Ці інвестиції спрямовані на запобігання загрозі президента Трампа захопити Гренландію", - пише видання.

За словами офіційних осіб в Данії, Копенгаген направить $4 млрд з цієї суми на "захист Арктики, що включає закупівлю або лізинг двох нових арктичних кораблів, ряду морських патрульних літаків і безпілотників".

Відзначається, що решта коштів піде на закупівлю 16 нових винищувачів F-35 у США.

Раніше цього року президент США у зверненні до Конгресу заявив, що не має наміру відмовлятися від територіальних претензій на Гренландію. Він зазначив, що США будуть згодні прийняти острів до свого складу, якщо його народ виявить таке бажання. Разом з тим Трамп не виключив варіант силового захоплення острова. У Гренландії є космічна база США "Пітуффік".

Гренландія вважається центральною ланкою в забезпеченні безпеки Арктики, стартовою точкою для морських шляхів через води регіону, територією, де залягають рідкоземельні метали та інші ресурси. Західні ЗМІ відзначають, що на острові є запаси графіту, міді, цинку, золота, алмазів, залізної руди, титану, ванадію, урану, причому геологорозвідувальні роботи проведені не в повній мірі.

Теги: #данія #гренландія #оборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:18 08.10.2025
Миколаївські енергетики отримали нову техніку від Данії

Миколаївські енергетики отримали нову техніку від Данії

16:46 07.10.2025
Зеленський обговорив із міністром фінансів Данії продовження оборонної співпраці

Зеленський обговорив із міністром фінансів Данії продовження оборонної співпраці

15:20 07.10.2025
В Данії можуть організувати демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення - Шмигаль

В Данії можуть організувати демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення - Шмигаль

21:03 06.10.2025
Шмигаль обговорив з міністром оборони Данії боротьбу з російськими дронами

Шмигаль обговорив з міністром оборони Данії боротьбу з російськими дронами

17:35 06.10.2025
Кабмін пропонує збільшити на 324,7 млрд грн витрати на оборону в держбюджеті-2025, джерело фінансування - ERA - Свириденко

Кабмін пропонує збільшити на 324,7 млрд грн витрати на оборону в держбюджеті-2025, джерело фінансування - ERA - Свириденко

17:15 06.10.2025
Міністр промисловості Данії анонсував меморандум для залучення українських підприємств ОПК до виробництва в його країні

Міністр промисловості Данії анонсував меморандум для залучення українських підприємств ОПК до виробництва в його країні

16:51 06.10.2025
Українська Fire Point зможе розпочати виробництво в Данії вже найближчими місяцями - міністр оборони

Українська Fire Point зможе розпочати виробництво в Данії вже найближчими місяцями - міністр оборони

07:22 04.10.2025
У Данії знову заявили про провокації російських військових кораблів у протоках

У Данії знову заявили про провокації російських військових кораблів у протоках

10:49 03.10.2025
Українська делегація в Данії провела робочу зустріч з командувачем Сухопутних військ Пітером Бойсеном

Українська делегація в Данії провела робочу зустріч з командувачем Сухопутних військ Пітером Бойсеном

20:58 02.10.2025
Президенти України та Кіпру обговорили оборонну співпрацю й спільні інфраструктурні проєкти

Президенти України та Кіпру обговорили оборонну співпрацю й спільні інфраструктурні проєкти

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

Путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє встановленню миру на Близькому Сході - Зеленський

Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

ОСТАННЄ

Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

Поліція охороняє знеструмлені вулиці Києва після ворожої атаки

З прифронтових регіонів евакуювали 2,7 тис. осіб за тиждень – Мінрозвитку

Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

Путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє встановленню миру на Близькому Сході - Зеленський

Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

Водопостачання Києва поновлено у повному обсязі, світло повернули 466 тис. споживачів

Ідентифіковано трьох бойовиків "ЛНР", які під час окупації Куп'янського району Харківської області грабували підприємства

Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих

Кількість будинків без світла в Києві сягала 5,8 тис, наразі 540 тис споживачів вже заживлено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА