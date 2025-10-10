Данія витратить $8,5 млрд на посилення оборони через погрози Трампа щодо Гренландії

Влада Данії планує виділити $8,5 млрд на закупівлю нових кораблів і літаків на тлі погроз президента США Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією, повідомляє в п'ятницю видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

"Данія планує витратити $8,5 млрд на нові кораблі та літаки (...). Ці інвестиції спрямовані на запобігання загрозі президента Трампа захопити Гренландію", - пише видання.

За словами офіційних осіб в Данії, Копенгаген направить $4 млрд з цієї суми на "захист Арктики, що включає закупівлю або лізинг двох нових арктичних кораблів, ряду морських патрульних літаків і безпілотників".

Відзначається, що решта коштів піде на закупівлю 16 нових винищувачів F-35 у США.

Раніше цього року президент США у зверненні до Конгресу заявив, що не має наміру відмовлятися від територіальних претензій на Гренландію. Він зазначив, що США будуть згодні прийняти острів до свого складу, якщо його народ виявить таке бажання. Разом з тим Трамп не виключив варіант силового захоплення острова. У Гренландії є космічна база США "Пітуффік".

Гренландія вважається центральною ланкою в забезпеченні безпеки Арктики, стартовою точкою для морських шляхів через води регіону, територією, де залягають рідкоземельні метали та інші ресурси. Західні ЗМІ відзначають, що на острові є запаси графіту, міді, цинку, золота, алмазів, залізної руди, титану, ванадію, урану, причому геологорозвідувальні роботи проведені не в повній мірі.