18:21 10.10.2025

В Запоріжжі вже 11 постраждалих від нічної атаки

Кількість постраждалих внаслідок російської дронової атаки в ніч на п’ятницю зросла до 11, серед них двоє дітей, загиблий, як і раніше, лише хлопчик, який помер під ранок у лікарні, повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

"Вкотре зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Вже 11 поранених, серед яких двоє дітей. На жаль, загинув семирічний хлопчик", - написав Федоров у Телеграм.

Раніше він повідомляв про п’ятьох постраждалих.

Першими ще вночі до лікарні доправили трьох постраждалих у тяжкому стані: 45-річних чоловіка та жінку, а також 7-річну дитину. Лікарі не змогли врятувати життя хлопчика, травми виявилися надто тяжкими.

