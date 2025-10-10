Інтерфакс-Україна
Події
16:56 10.10.2025

Зеленський анонсував черговий візит української делегації до США та нові пропозиції в галузі оборони

1 хв читати
Зеленський анонсував черговий візит української делегації до США та нові пропозиції в галузі оборони

Президент України Володимир Зеленський анонсував черговий візит української делегації до Вашингтону за підсумками наради "щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці".

"Готуємо візит нашої делегації до Сполучених Штатів. Будуть Премʼєр-міністр України, керівник Офісу, уповноважений щодо санкційної політики. Буде й значний компонент візиту по лінії Міністерства оборони України та РНБО. Формуємо план зустрічей", - написав він у телеграм-каналі у п’ятницю.

Зеленський зазначив, що українська сторона запропонувала США "кілька сильних угод в галузі оборони, які можуть зміцнити обидві наші країни". "Маємо зробити більш змістовним наш діалог з Америкою щодо цих угод", - наголосив він.

Президент повідомив про основні питання, що розглядались на нараді, присвяченій міжнародній роботі. "Перше – аудит виконання домовленостей, та перш за все щодо оборонних пакетів і підтримки нашої стійкості, зокрема енергетики. Друге – відносини зі Сполученими Штатами і перемовний трек заради припинення війни. Третє – європейський напрям, і це не лише перемовини щодо вступу України у Євросоюз, а й програми двосторонньої співпраці з партнерами у Європі, а саме європейські інвестиції в українське оборонне виробництво, розвиток спільних виробництв на території партнерів і реалізація таких програм, як PURL та SAFE", - написав президент.

Теги: #делегація_україни #сша

