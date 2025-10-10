Інтерфакс-Україна
11:44 10.10.2025

Відшкодовано 215 млн грн у справі "бек-офісу" на УЗ - САП

Протягом 2025 року на рахунки АТ "Укрзалізниця" (УЗ) та у державний бюджет від приватних компаній та фізичних осіб надійшло 215 млн грн як компенсація збитків, завданих через дії організованої групи на УЗ.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі в п'ятницю, це стало результатом спільних дій детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), прокурорів САП та команди департаменту корпоративної безпеки Укрзалізниці.

В антикорупційні прокуратурі нагадують, що у 2021-2024 рр. на Укрзалізниці діяла схема, яка передбачала постачання товариству продукції за завищеними цінами.

За її реалізацією стояла організована група, так званий "бек-офіс", яка за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу "потрібних" компаній у тендерах УЗ.

"Її лідером був позаштатний радник керівника Офісу Президента України, який згодом обійняв посаду заступника керівника Департаменту СБУ (йдеться про колишнього радника ОП, ексочільника департаменту СБУ Артема Шило – ІФ-У). У березні 2024 року НАБУ та САП викрили оборудку, а у квітні повідомили про підозру її організатору", - зазначається в повідомленні.

За інформацією САП, загалом з 2023 року завдяки злагодженим діям НАБУ, САП та УЗ державі вдалося компенсувати понад 336 млн грн збитків від корупції на товаристві.

Крім того, у межах кримінальних проваджень забезпечено скерування майже 120 млн грн на підтримку війська.

"НАБУ та САП продовжують вживати заходів для притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі", - резюмують в САП.

Як повідомлялося, в березні 2025 року САП завершила розслідування трьох епізодів корупції на АТ "Укрзалізниця", в яких зокрема фігурують колишній радник ОП, ексочільник департаменту СБУ Артем Шило на діючий народний депутат Віктор Бондар.

