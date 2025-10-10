У Київській, Полтавській, Харківській, Сумській областях діють графіки аварійних відключень електроенергії та спецграфіки - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

У Київській, Полтавській, Харківській, Сумській областях діють графіки аварійних відключень електроенергії та спеціальні графіки, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Провели нараду з ключовими міністерствами, державними енергокомпаніями та усіма, хто відповідальний за хід відновлювальних робіт. В усіх регіонах після відбою повітряних тривог розпочались відновлювальні роботи, працюють ремонтні бригади. Залучені всі необхідні служби", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, Росія завдала чергового підлого удару саме по цивільній інфраструктурі, і це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Заслухала доповідь віце-прем'єр-міністра з відновлення України, Міністра енергетики і Міністра внутрішніх справ щодо наслідків та плану відновлення. Відновлювальні роботи в регіонах розпочались одразу після відбоїв, по всій краіні о 7.30 вже працювали ремонтники, енергетики, задіяні служби. Є доручення щодо кожного регіону. Усі служби працюють для якнайшвидшого заживлення", - додала вона.

Прем'єр зазначила, що у Києві та Кіровоградській області очікується повне відновлення водопостачання до кінця дня.

"Щодо енергопостачання в столиці — вже заживлена критична інфраструктура. Подальші роботи тривають. За кілька годин Міністерство енергетики дасть оновлення щодо ситуації. Київська, Полтавська, Харківська, Сумська області — наразі діють графіки аварійних відключень та спеціальні графіки, про які окремо повідомлятиме Міненерго та "Укренерго", - розповіла Свириденко.

За її словами, на час робіт на місцях забезпечені альтернативні джерела енергії — генератори, пункти незламності, додатковий звʼязок, збільшено кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті у Києві та інших областях.

"Важливо, щоб всі представники місцевої влади, всі керівники в громадах максимально допомагали відновлювальним роботам та працювали у повній взаємодії з обласною та центральною владою, з енергокомпаніями", - написала вона.

Як повідомлялося, міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що у ночі росіяни завдавали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.