Інтерфакс-Україна
Події
11:05 10.10.2025

Глава МВС: До ліквідації наслідків обстрілів залучено 1 200 фахівців ДСНС, розгорнуті пункти незламності

1 хв читати
Глава МВС: До ліквідації наслідків обстрілів залучено 1 200 фахівців ДСНС, розгорнуті пункти незламності
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Роботи з ліквідації наслідків обстрілів тривають на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині та Чернігівщині, загинула дитина, поранені понад 20 людей, під ударом ворога були енергетика, цивільна інфраструктура, житлові будинки, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В телеграм-каналі в п'ятницю він зазначив, що до ліквідації наслідків обстрілів залучено понад 1200 фахівців ДСНС та 200 одиниць спеціалізованої техніки. "Визначені резерви: ще близько 1000 рятувальників та 200 одиниць техніки. У разі ускладнення ситуації будемо їх доправляти на місця ліквідації", - додав Клименко.

"На базі територіальних підрозділів ДСНС та поліції розгорнуті Пункти Незламності. Світло, зв'язок, тепло – громадяни можуть скористатися усім необхідним", - наголосив глава МВС.

Клименко зазначив, що від ночі у кожному постраждалому регіоні працюють посилені екіпажі поліції, кількість залученого особового складу збільшена удвічі. Особливо увага надається населеним пунктам, де відсутнє електропостачання. На місцях ударів організовані штаби фіксації заяв у постраждалих.

Теги: #атака_рф #клименко #наслідки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 10.10.2025
Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

11:00 10.10.2025
Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

10:31 10.10.2025
Відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині – ОВА

Відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині – ОВА

10:20 10.10.2025
Аварійні відключення е/е застосовані в Києві та 9 областях після масованих ударів РФ – "Укренерго"

Аварійні відключення е/е застосовані в Києві та 9 областях після масованих ударів РФ – "Укренерго"

08:58 10.10.2025
В КМДА просять батьків за можливості сьогодні залишати дітей вдома

В КМДА просять батьків за можливості сьогодні залишати дітей вдома

01:35 10.10.2025
Падіння уламків збитих російських дронів зафіксовано в кількох локаціях Києва – КМВА

Падіння уламків збитих російських дронів зафіксовано в кількох локаціях Києва – КМВА

08:26 09.10.2025
У результаті атаки дронів РФ на Одещині спалахнули пожежі, постраждали п’ятеро осіб

У результаті атаки дронів РФ на Одещині спалахнули пожежі, постраждали п’ятеро осіб

23:13 08.10.2025
Ворог пошкодив інфраструктурний об’єкт у Запорізькому районі — ОВА

Ворог пошкодив інфраструктурний об’єкт у Запорізькому районі — ОВА

21:42 08.10.2025
Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

15:06 07.10.2025
Глава МВС: тільки за вересень нацгвардійці поповнили обмінний фонд 28 полоненими російськими військовими

Глава МВС: тільки за вересень нацгвардійці поповнили обмінний фонд 28 полоненими російськими військовими

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

ОСТАННЄ

Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Відшкодовано 215 млн грн у справі "бек-офісу" на УЗ - САП

"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух від ст. "Сирець" до ст. "Харківьска"

Автором тексту Радіодиктанту нацєдності-2025 буде письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме текст акторка Наталія Сумська

Ворог висадив механізований десант у Володимирівці на Донеччині – DeepState

Уряд підтримує ідею запровадження "нульового" розмитнення авто для УБД, але потрібно шукати джерело видатків - Свириденко

На Черкащині військовослужбовця засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство дворічного сина – прокуратура

Свириденко: якщо ми хочемо, щоб в держсекторі були фахівці високого рівня, вони мають отримувати гідну зарплату

У Київській, Полтавській, Харківській, Сумській областях діють графіки аварійних відключень електроенергії та спецграфіки - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА