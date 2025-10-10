Глава МВС: До ліквідації наслідків обстрілів залучено 1 200 фахівців ДСНС, розгорнуті пункти незламності

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Роботи з ліквідації наслідків обстрілів тривають на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині та Чернігівщині, загинула дитина, поранені понад 20 людей, під ударом ворога були енергетика, цивільна інфраструктура, житлові будинки, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В телеграм-каналі в п'ятницю він зазначив, що до ліквідації наслідків обстрілів залучено понад 1200 фахівців ДСНС та 200 одиниць спеціалізованої техніки. "Визначені резерви: ще близько 1000 рятувальників та 200 одиниць техніки. У разі ускладнення ситуації будемо їх доправляти на місця ліквідації", - додав Клименко.

"На базі територіальних підрозділів ДСНС та поліції розгорнуті Пункти Незламності. Світло, зв'язок, тепло – громадяни можуть скористатися усім необхідним", - наголосив глава МВС.

Клименко зазначив, що від ночі у кожному постраждалому регіоні працюють посилені екіпажі поліції, кількість залученого особового складу збільшена удвічі. Особливо увага надається населеним пунктам, де відсутнє електропостачання. На місцях ударів організовані штаби фіксації заяв у постраждалих.