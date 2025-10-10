Росіяни 15 раз обстріляли Донеччину, троє людей загинули, 11 поранені – ОВА
За минулу добу, 9 жовтня, росіяни 15 раз обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці і 1 у Слов'янську. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.
Так, у Костянтинівці в ході обстрілу було поранено 4 людини, пошкоджено будинок, храм і авто. У Слов'янську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 32 приватні будинки, 8 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт і 5 автівок.
У Лимані зруйновано будинок, пошкоджено газогін і лінію електропередач. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено будинок і господарчі споруди.
У Новому Донбасі Добропільської громади поранено людину, у Водянському пошкоджено багатоповерхівку. У Покровську зруйновано будинок. У Сергіївці Удачненської громади пошкоджено 4 будинки і господарчу споруду.
У Сіверську пошкоджено 12 будинків.
З лінії фронту за добу евакуйовано 303 людини, у тому числі 73 дитини.