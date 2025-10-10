Інтерфакс-Україна
Події
10:34 10.10.2025

Росіяни 15 раз обстріляли Донеччину, троє людей загинули, 11 поранені – ОВА

1 хв читати
Росіяни 15 раз обстріляли Донеччину, троє людей загинули, 11 поранені – ОВА
Фото: https://t.me/VadymFilashkin

За минулу добу, 9 жовтня, росіяни 15 раз обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці і 1 у Слов'янську. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Костянтинівці в ході обстрілу було поранено 4 людини, пошкоджено будинок, храм і авто. У Слов'янську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 32 приватні будинки, 8 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт і 5 автівок.

У Лимані зруйновано будинок, пошкоджено газогін і лінію електропередач. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено будинок і господарчі споруди.

У Новому Донбасі Добропільської громади поранено людину, у Водянському пошкоджено багатоповерхівку. У Покровську зруйновано будинок. У Сергіївці Удачненської громади пошкоджено 4 будинки і господарчу споруду.

У Сіверську пошкоджено 12 будинків.

З лінії фронту за добу евакуйовано 303 людини, у тому числі 73 дитини.

Теги: #донеччина #філашкін #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:59 10.10.2025
На Черкащині в результаті російської атаки постраждали 10 людей, серед них дитина – ДСНС

На Черкащині в результаті російської атаки постраждали 10 людей, серед них дитина – ДСНС

10:27 10.10.2025
Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

09:57 10.10.2025
Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці

Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці

09:53 10.10.2025
В Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 5 людей – ОВА

В Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 5 людей – ОВА

16:31 09.10.2025
Водій комунального підприємства загинув, ще троє комунальників поранено через ворожу атаку в Херсоні

Водій комунального підприємства загинув, ще троє комунальників поранено через ворожу атаку в Херсоні

18:37 08.10.2025
Збагачувальна фабрика ДТЕК на Донеччині знов атакована ворогом

Збагачувальна фабрика ДТЕК на Донеччині знов атакована ворогом

12:16 08.10.2025
Літнього чоловіка поранено внаслідок обстрілу Дергачів

Літнього чоловіка поранено внаслідок обстрілу Дергачів

09:04 08.10.2025
Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

10:40 07.10.2025
Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранено 5 мирних жителів – ОВА

Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранено 5 мирних жителів – ОВА

16:43 06.10.2025
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини, є знеструмлення – ОВА

Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини, є знеструмлення – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

ОСТАННЄ

Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Відшкодовано 215 млн грн у справі "бек-офісу" на УЗ - САП

"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух від ст. "Сирець" до ст. "Харківьска"

Автором тексту Радіодиктанту нацєдності-2025 буде письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме текст акторка Наталія Сумська

Ворог висадив механізований десант у Володимирівці на Донеччині – DeepState

Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

Уряд підтримує ідею запровадження "нульового" розмитнення авто для УБД, але потрібно шукати джерело видатків - Свириденко

На Черкащині військовослужбовця засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство дворічного сина – прокуратура

Свириденко: якщо ми хочемо, щоб в держсекторі були фахівці високого рівня, вони мають отримувати гідну зарплату

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА