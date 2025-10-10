Інтерфакс-Україна
Події
08:58 10.10.2025

В КМДА просять батьків за можливості сьогодні залишати дітей вдома

1 хв читати

В Київській міській державній адміністрації (КМДА) просять батьків за можливості сьогодні залишати дітей вдома, але за потреби у закладах освіти організовано чергові класи/групи.

"Школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі Пунктів незламності. Це означає: тепло, світло від генераторів, можливість підзарядити пристрої, доступ до води, укриття під час повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначається, що у закладах організовано чергові класи/групи.

"Однак просимо батьків за можливості залишити дітей вдома. Також звертаємося до керівників установ: якщо ваші співробітники мають дошкільнят або школярів – дозвольте сьогодні працювати дистанційно", - додали в Адміністрації.

Як повідомлялося, раніше в Департаменті освіти і науки КМДА повідомили, що у зв’язку з відсутністю електропостачання та водопостачання в частині Києва робота закладів освіти організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації.

Після нічного російського обстрілу енергохолдинг "ДТЕК" повідомив, що частина Києва залишилася без світла.

 

Теги: #київ #наслідки #атака

