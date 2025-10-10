Інтерфакс-Україна
Події
07:51 10.10.2025

На Сумщині запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії

1 хв читати
На Сумщині запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії

Згідно розпорядження НЕК "Укренерго", на території Сумської області запроваджені графіки аварійних відключень (ГАВ) електроенергії, повідомило АТ "Сумиобленерго" в п'ятницю.

"Наразі ГАВ діють для 10 черг споживачів. Причина застосування ГАВ – наслідки російської атаки на енергетику", – зазначили в компанії.

Як пояснили в обленерго, ГАВ застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Головна причина застосування будь-яких обмежень – це пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ.

"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго"", - зазначили в "Сумиобленерго".

 

Теги: #відключення #сумська_область

