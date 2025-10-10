Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно будуть безпечні умови - Міненерго

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи на уражених об'єктах інфраструктури, щойно це дозволять безпекові умови, заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук у дописі в соцмережі Facebook.

За її словами, енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків масованої нічної ракетно-дронової атаки росіян.

"Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", – наголосила Гринчук на своїй сторінці в Facebook.

Вона закликала всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - написала Світлана Гринчук

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1A6KtZHKe1/