Інтерфакс-Україна
Події
00:44 10.10.2025

Магістральний аміакопровід "Тольятті-Одеса" пошкоджено через обстріл в Донецькій області – ОВА

1 хв читати

Лінійна частина магістрального аміакопроводу "Тольятті—Одеса" між Русиним Яром і Яблунівкою Іллінівської громади пошкоджена внаслідок обстрілу, повідомила Донецька ОВА на інтернет-сторінці у четвер.

В ОВА зазначили, що загрози для місцевого населення немає.

"Найважливіше: життю людей нічого не загрожує. Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року. Спостерігається білий дим — це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може зайняти декілька днів", - роз'яснила ОВА в повідомленні.

"Обстежити місце обстрілу неможливо, оскільки це — тимчасово окупована територія. Вітер південно-східний, до 5 м/с; поширення хмари — у напрямку Дружківки, можливий запах. Причин для надмірної реакції немає. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити перебування надворі — це превентивний крок. Офіційні служби інформуватимуть про зміни", - йдеться в повідомленні ОВА.

Джерело: https://dn.gov.ua/news/na-donechchyni-poshkodzheno-liniinu-chastynu-mahistralnoho-amiakoprovodu-toliattiodesa-mizh-rusynym-iarom-i-iablunivkoiu-illinivskoi-hromady

Теги: #аміакопровід #донецька #пошкодження

