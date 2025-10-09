Інтерфакс-Україна
20:41 09.10.2025

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Процес, спрямований на відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) України, розпочався після переговорів з Україною та РФ, воно відбудеться через лінії електропередач "Дніпровська" та "Феросплавна-1", заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Після інтенсивних консультацій розпочався процес, що веде до відновлення електропостачання поза межами об’єкта – через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1", – сказав Гроссі, слова якого цитує сайт МАГАТЕ в повідомленні у четвер увечері.

Він зазначив, що на відновлення електроживлення ЗАЕС з мережі знадобиться деякий час, додавши, що "обидві сторони конструктивно співпрацюють з нами для досягнення цієї важливої мети заради ядерної безпеки".

За його словами, основна увага під час тривалих переговорів з обома сторонами приділялася створенню необхідних умов безпеки для проведення ремонтних робіт на пошкоджених ділянках ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ та "Феросплавна-1" 330 кВ. 

В МАГАТЕ вказали, що на ЗАЕС зараз працюють сім електрогенераторів, а ще 13 перебувають у режимі очікування.

"Ґрунтуючись на регулярно одержуваних даних щодо ядерної безпеки, команда МАГАТЕ на об'єкті продовжує підтверджувати, що підвищення температури теплоносія в реакторах або басейнах витримки відпрацьованого палива не спостерігалося. Це свідчить про те, що паливо продовжує ефективно охолоджуватися", – заявило агентство.

Команда МАГАТЕ також зазначила, що основні спринклерні басейни, які забезпечують охолодження реакторів та басейнів витримки відпрацьованого палива, працювали у звичайному режимі. Рівень радіації на об'єкті також залишається нормальним, йдеться в повідомленні.

Водночас вказується, що майданчик Чорнобильської АЕС досі не має доступу до лінії електропередач 330 кВ, яка була відключена минулого тижня через військові удари по електропідстанції поблизу міста Славутич. 

Як повідомлялося, 23 вересня на ЗАЕС стався 10-й блекаут з початку окупації станції – єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми, "Дніпровська" 750 кВ, була відключена 23 вересня о 16:56. ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів, що є суттєвим порушенням умов нормальної експлуатації станції. Майже за п’ять місяців до цього, з 7 травня, була відключена єдина на той час резервна лінія "Феросплавна-1".

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

 

