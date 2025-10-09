Один із керівників БЕБ Одещини затриманий за підозрою у веденні бізнесу з РФ - СБУ

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) затримали за підозрою у веденні бізнесу з РФ одного із керівників БЕБ в Одеській області, повідомляє СБУ.

"СБУ за сприяння внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки викрила заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області на співпраці з країною-агресором", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер.

Як встановило розслідування, посадовець є співзасновником луганської компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і фінансує російський бюджет у вигляді сплати "податків".

За інформацією СБУ, у 2023 році це підприємство було зареєстровано за законодавством РФ. При цьому викритий правоохоронець володіє у ньому 50% статутного капіталу.

"Відповідно до наявних доказів, фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які "донатять" на армію рф", - зазначають у відомстві.

Також, як наголошують в СБУ, це підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань країни-агресора на власному сайті та сторінках у соцмережах.

Крім посадовця БЕБ правоохоронці затримали також його спільника, на якого записані інші 50% статутного капіталу вказаного підприємства.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити посадовцю БЕБ та його спільнику про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Після цього буде вирішуватися питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки БЕБ та процесуального керівництва обласної прокуратури.