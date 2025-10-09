Інтерфакс-Україна
Події
16:47 09.10.2025

Бабіш у розмові із Зеленським висловив підтримку Україні

Фото: https://www.facebook.com/AndrejBabis

Лідер чеської партії ANO Андрей Бабіш за підсумками телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським висловив підтримку Україні та анонсував можливий візит наступного року.

"Я щойно розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським. У минулому ми вже зустрічалися тричі, востаннє – у листопаді 2019 року в Києві. Я радий, що він зв’язався зі мною та описав актуальну ситуацію. Я висловив йому нашу підтримку і побажання, щоб війна якнайшвидше закінчилася", – зазначив він у соцмережі Х.

За словами Бабіша, "також домовилися, що якщо все складеться вдало", то наступного року він відвідає Україну. "І ми обговоримо все особисто", - додав лідер партії.

Раніше, у вівторок, Зеленський повідомив про телефонну розмову з очільником партії ANO Бабішем і привітав його з перемогою на парламентських виборах у Чехії.

У середу Бабіш на пресконференції сказав, що в разі участі руху ANO в уряді прямого фінансування зброї для України з бюджету Чехії не буде. За його словами, Чехія допомагає Україні через Європейський союз, а чеські зброярські заводи можуть без проблем експортувати продукцію в Україну.

На виборах до палати депутатів (нижньої палати парламенту) в Чехії, набравши 34,51% голосів, переміг рух "Акція незадоволених громадян" (ANO) колишнього прем’єр-міністра країни, мільярдера Андрея Бабіша.

Теги: #бабіш #зеленський

