09:14 09.10.2025

Кабмін запровадив фінансову підтримку провідних українських наукових видань

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження державної фінансової підтримки для найкращих українських наукових видань, які індексуються міжнародними наукометричними базами даних, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"До цього часу найкращі українські наукові журнали не мали державної фінансової підтримки, попри те, що значна частина з них безоплатно публікує наукові праці українських аспірантів та дослідників, забезпечуючи вимоги до індексації провідними міжнародними базами даних Scopus і Web of Science. Це велика і складна робота, особливо для журналів, які працюють без будь-якої плати для авторів. Фактично, робота редакційних колегій — це волонтерська робота, яка інколи триває десятками років. Часто це призводить до втрат у складі редакційних колегій і емоційного вигорання, через що журнали можуть втратити якість та індексацію, а українська наука — свої позиції у світовому дослідницькому просторі", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що у конкурсному доборі зможуть брати участь наукові видання, які індексуються базами даних Scopus і Web of Science Core Collection та віднесені до першого–четвертого квартилів (Q1-Q4) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports.

У відомстві розповіли, що це дасть змогу охопити майже 200 українських журналів, які мають міжнародне індексування, зокрема й електронні видання (онлайн-медіа), тоді як за попередньою редакцією постанови в конкурсі могли брати участь лише журнали найвищих квартилів (Q1–Q2), що обмежувало конкуренцію та залишало поза підтримкою велику кількість якісних видань.

Наголошується, що обов’язковою умовою для участі в конкурсі є згода учасника конкурсу забезпечити публікацію статей українських авторів у разі перемоги у конкурсі на безоплатній основі.

Також постановою про зміни вилучено норму, що забороняла повторну участь у конкурсі виданням, які вже отримували державну підтримку, що дасть змогу забезпечити сталість підтримки та розвиток найякісніших видань.

У Міносвіти розповіли, що конкурс проводитимуть щороку, а переможці отримують до 350 тис. грн щорічно протягом двох років.

У 2026 році планується вперше підтримати 19 видань, відібраних за результатами оцінювання якості та впливу у 2025 році. 

Серед основних критеріїв відбору - рівень впливовості видання, визначений міжнародними наукометричними базами та рейтингами, а саме: для видань, які індексуються Web of Science Соre Collection: Index, Journal Impact Factor, JIF Rank, JIF Quartile, JIF Percentile, Journal Citation Indicator, за останні два роки; для видань, які індексуються Scopus: CiteScore, CiteScore Rank, CiteScore Quartile, CiteScore Percentile, SCImago Journal Rank (SJR), SJR Quartile, Source Normalized Impact per Paper (SNIP), за останні два роки; дотримання редакцією видання принципів академічної доброчесності; відповідність редакційної політики та публікаційної етики видання принципам транспарентності, відкритого доступу та найкращих видавничих практик, сформульованим COPE (Committee on Publication Ethics), DOAJ (Directory of Open Access Journals), OASPA (Open Access Scholarly Publishing Association), EASE (European Association of Science Editors), для медичних видань — WAME (World Association of Medical Editors); дотримання принципів DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment); наявність в директорії видань відкритого доступу (Directory of Open Access Journals (DOAJ) та категорії "А" в переліку фахових видань України, затвердженого наказом МОН та чинного на рік проведення конкурсу; дотримання принципів відкритої науки, зокрема Budapest Open Access Initiative, Initiative for Open Citations (I4OC), Initiative for Open Abstracts (I4OA), Barcelona Declaration on Open Research Information; дотримання принципів академічної доброчесності.

"Реалізація постанови дасть змогу посилити якість українських наукових публікацій і має зміцнити присутність України в Європейському та світовому дослідницькому просторі", - вважають у Міносвіти.

Як повідомлялося, 27 серпня Кабмін затвердив порядок проведення конкурсного відбору для надання фінансової підтримки науковим фаховим виданням України, як індексуються міжнародними наукометричними базами даних.

