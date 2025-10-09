Інтерфакс-Україна
09:01 09.10.2025

Внаслідок російських обстрілів і дронових атак на Херсонщині загинули двоє людей, восьмеро поранені

Минулої доби російські війська завдали ударів дронами, авіацією та артилерією по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Інженерне, Зеленівка, Білозерка, Велетенське, Янтарне, Розлив, Кізомис, Ромашкове, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Берислав, Тягинка, Вірівка, Миколаївка, Високе, Архангельське, Михайлівка, Хрещенівка, Качкарівка, Веселе та місто Херсон.

За його словами, російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах.

"Зокрема пошкодили 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили станцію технічного обслуговування, адмінбудівлі та приватні автомобілі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 – дістали поранення", - повідомив Прокудін у телеграм-каналі.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

