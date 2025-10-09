Інтерфакс-Україна
Події
08:58 09.10.2025

Кабмін погодив проект по внесенню до реєстру громади відомостей про місце проживання постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Кабінет міністрів передбачив діяльність тимчасових комісій обласних військових (державних) адміністраціях для підтвердження проживання постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення у відповідний період.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності стосовно реалізації протягом жовтня - грудня 2025 року експериментального проекту щодо внесення до реєстру територіальної громади відомостей про місце проживання особи, яка має статус постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, в зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 чи у період з 26 квітня 1986 до 1 січня 1993.

Установлено, що координаторами експериментального проекту є Мінсоцполітики і Міністерство внутрішніх справ, а учасниками проекту є: Волинська, Житомирська, Київська, Рівненська, Сумська, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська обласні державні адміністрації (військові адміністрації); Державна міграційна служба. 

У зв'язку з цим, затверджено порядок реалізації експериментального проекту, що дасть змогу за сукупністю документів установити місце проживання особи на зазначених територіях і внести необхідну інформацію в реєстри територіальних громад. 

Зокрема, порядком передбачається забезпечити: створення тимчасових комісій при відповідних обласних військових (державних) адміністраціях, визначення порядку формування їх складу, порядку їх роботи; урахування при визначенні (підтвердженні) періоду (часу) проживання особи станом на 26 квітень 1986 чи у період із 26 квітня 1986 до 1 січень 1993 в зоні безумовного (обовʼязкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення у населених пунктах у зазначених областей в сукупності всіх наявних в особи підтвердних документів; визначення рішення тимчасової комісії підставою для внесення відомостей органами реєстрації до реєстру територіальної громади з подальшим переданням такої інформації до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби.

Як повідомлялося, 12 вересня петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом не виводити населені пункти з категорії постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС набрала необхідну для розгляду кількість голосів. 

У відповідь на петицію, тодійшій прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у разі зміни меж зон радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС постраждалим громадянам буде забезпечено належний соціальний захист згідно із законодавством.

 

Теги: #кабмін #чорнобильська

