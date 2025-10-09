Кабмін пропонує встановити відповідальності за порушення безпеки здоровʼя працівників у вибухонебезпечному середовищі

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді встановити відповідальності за порушення вимог безпеки здоровʼя працівників на роботі від ризиків, що виникають у вибухонебезпечному середовищі.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, схвалено проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про безпеку та здоров’я працівників на роботі".

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу, якими, зокрема: замінити слова "безпека праці" або "охорона праці" - на європейський термін "безпека працівника"; замінити назву центральна органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки та здоровʼя працівників на роботі; встановити відповідальності за порушення вимог безпеки і захисту здоровʼя працівників на роботі від ризиків, що виникають або можуть виникнути у вибухонебезпечному середовищі.

Як повідомлялося, в квітні 2023 року Міністерство економіки затвердило мінімальні вимог щодо безпеки та здоров’я працівників, які потенційно зазнають ризику у вибухонебезпечних середовищах.