Внаслідок атаки дронів РФ на Одещині без світла залишились понад 30 тис. абонентів

Внаслідок російської атаки безпілотниками на Одещині сталися пожежі в житловому секторі та на об’єктах інфраструктури, понад 30 тис. абонентів залишилися без електропостачання, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Унаслідок атаки виникли пожежі в двох приватних будинках, адміністративній будівлі, АЗС та порту. Ще чотири приватні будинки пошкоджено. В порту зайнялися контейнери з рослинною олією та деревʼяними пелетами", — зазначив Кіпер у телеграм-каналі.

За його словами, за попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей, усім надається медична допомога.

"Підрозділи ДСНС та аварійні служби ліквідовують наслідки. Правоохоронці документують черговий зухвалий злочин рф проти мирних жителів Одещини", — додав начальник ОВА.