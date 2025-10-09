Інтерфакс-Україна
Події
08:26 09.10.2025

У результаті атаки дронів РФ на Одещині спалахнули пожежі, постраждали п’ятеро осіб

1 хв читати
У результаті атаки дронів РФ на Одещині спалахнули пожежі, постраждали п’ятеро осіб

В Одеській області внаслідок російської атаки безпілотниками сталися масштабні пожежі, у результаті яких попередньо постраждали п’ятеро осіб, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, унаслідок ворожої атаки загорілися два житлові будинки, адміністративна будівля та автозаправна станція.

"Також виникла масштабна пожежа на території обʼєкту портової інфраструктури - горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами", - інформує відомство у телеграм-каналі.

До ліквідації наслідків залучено 83 рятувальники, 18 одиниць пожежної техніки, пожежний робот ДСНС: ""У ліквідації взяли участь 83 рятувальники, задіяно 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот ДСНС, а також 4 добровольців і 1 пожежне авто", — повідомили у пресслужбі ДСНС України.

 

Теги: #наслідки #одеська_область #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:40 09.10.2025
Внаслідок атаки дронів РФ на Одещині без світла залишились понад 30 тис. абонентів

Внаслідок атаки дронів РФ на Одещині без світла залишились понад 30 тис. абонентів

08:39 09.10.2025
Через російські атаки рух поїздів до Сумщини організовано зміненими маршрутами

Через російські атаки рух поїздів до Сумщини організовано зміненими маршрутами

00:27 09.10.2025
Масовані удари по Сумщині з ночі призвели до загибелі трьох людей – ОВА

Масовані удари по Сумщині з ночі призвели до загибелі трьох людей – ОВА

23:46 08.10.2025
В результаті атаки у Запорізькому районі частково порушено електропостачання, одна людина постраждала – ОВА

В результаті атаки у Запорізькому районі частково порушено електропостачання, одна людина постраждала – ОВА

23:13 08.10.2025
Ворог пошкодив інфраструктурний об’єкт у Запорізькому районі — ОВА

Ворог пошкодив інфраструктурний об’єкт у Запорізькому районі — ОВА

21:42 08.10.2025
Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

13:20 08.10.2025
Енергетики повернули світло для майже 900 абонентів в Одеській області, знеструмлених після нічної атаки

Енергетики повернули світло для майже 900 абонентів в Одеській області, знеструмлених після нічної атаки

13:43 07.10.2025
Метеорологи підвищили рівень небезпеки погодних умов на півдні Одещині до помаранчевого

Метеорологи підвищили рівень небезпеки погодних умов на півдні Одещині до помаранчевого

13:45 06.10.2025
На Одещині очікуються значні дощі - метеорологи

На Одещині очікуються значні дощі - метеорологи

19:01 05.10.2025
Електропостачання відновлено в 162 н.п. Одеської області, знеструмлених через негоду

Електропостачання відновлено в 162 н.п. Одеської області, знеструмлених через негоду

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили 87 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання 22 дронів на 12 локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 217 бойових зіткнень

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 55 од. спецтехніки

Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

Від початку Добропільської контрнаступальної операції росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат – Зеленський

ОСТАННЄ

Сили оборони збили 87 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання 22 дронів на 12 локаціях

Кабмін запровадив фінансову підтримку провідних українських наукових видань

Внаслідок російських обстрілів і дронових атак на Херсонщині загинули двоє людей, восьмеро поранені

Кабмін погодив проект по внесенню до реєстру громади відомостей про місце проживання постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Генштаб зафіксував впродовж доби 217 бойових зіткнень

Кабмін пропонує встановити відповідальності за порушення безпеки здоровʼя працівників у вибухонебезпечному середовищі

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 55 од. спецтехніки

Навчання з кризового реагування пройшли 7400 освітян - уповноважена президента Будник

580 ворожих ударів за добу завдав ворог по Запорізькій області, відомо про двох поранених

Професори з провідних університетів світу викладатимуть в українських вишах – програма Фонду президента

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА