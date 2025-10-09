У результаті атаки дронів РФ на Одещині спалахнули пожежі, постраждали п’ятеро осіб

В Одеській області внаслідок російської атаки безпілотниками сталися масштабні пожежі, у результаті яких попередньо постраждали п’ятеро осіб, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, унаслідок ворожої атаки загорілися два житлові будинки, адміністративна будівля та автозаправна станція.

"Також виникла масштабна пожежа на території обʼєкту портової інфраструктури - горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами", - інформує відомство у телеграм-каналі.

До ліквідації наслідків залучено 83 рятувальники, 18 одиниць пожежної техніки, пожежний робот ДСНС: ""У ліквідації взяли участь 83 рятувальники, задіяно 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот ДСНС, а також 4 добровольців і 1 пожежне авто", — повідомили у пресслужбі ДСНС України.