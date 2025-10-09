580 ворожих ударів за добу завдав ворог по Запорізькій області, відомо про двох поранених

Дві людини отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах, загалом упродовж доби окупанти завдали 580 ударів по 14 населених пунктах області, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 11 авіаційних атак по Степногірську, Лукʼянівському, Гуляйполю та Білогірʼю. 351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогірʼя", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому ранком четверга.

За його словами, війська РФ здійснили сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню накрили Кушугум, Гуляйполе, Новоданилівку та Полтавку.

Крім того, 211 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я, Полтавки та Малинівки.

Надійшло 25 повідомлень про руйнування багатоповерхових і приватних будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.