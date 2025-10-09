Інтерфакс-Україна
Події
03:20 09.10.2025

Окупанти втратили 122 особи на покровському напрямку - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 122 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 37 наступальних дії, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 – безповоротно", - зазначено в повідомленні.

Загалом на покровському напрямку ворог атакував у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія. Наші захисники стримують натиск противника, три бойові зіткнення тривають досі.

Крім того, українські воїни знищили одну гармату, два автомобілі, два мотоцикли, 20 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки та один ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29993?single

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:17 09.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 162 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 162 ворожі атаки - Генштаб

22:05 07.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 174 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 174 ворожі атаки - Генштаб

01:31 07.10.2025
Ворог втратив 150 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 150 осіб на покровському напрямку - Генштаб

20:56 06.10.2025
Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

15:53 06.10.2025
Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

17:47 05.10.2025
Сили оборони продовжують стримувати противника, від початку доби відбулося 106 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують стримувати противника, від початку доби відбулося 106 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

00:16 05.10.2025
Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

19:28 04.10.2025
Сирський: Сили оборони стабілізували ситуацію на лиманському напрямку та нищать логістику ворога на добропільському

Сирський: Сили оборони стабілізували ситуацію на лиманському напрямку та нищать логістику ворога на добропільському

04:16 04.10.2025
Окупанти втратили 124 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 124 особи на покровському напрямку - Генштаб

23:55 03.10.2025
Сили оборони зачистили Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе на Дніпропетровщині - DeepState

Сили оборони зачистили Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе на Дніпропетровщині - DeepState

ВАЖЛИВЕ

Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

Зеленський: У 2026 р потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже $35 млрд

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ОСТАННЄ

Трамп: Ми врегулювали сім воєн і сподіваємося на врегулювання ситуації з Росією

Трамп: Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану

Кабмін звільнив заступника Міністра культури Наджоса та держсекретаря Мінагрополітики Бірюкова

Масовані удари по Сумщині з ночі призвели до загибелі трьох людей – ОВА

В результаті атаки у Запорізькому районі частково порушено електропостачання, одна людина постраждала – ОВА

Ворог пошкодив інфраструктурний об’єкт у Запорізькому районі — ОВА

Трамп заявив про свій можливий візит на Близький Схід до кінця тижня

Кабмін затвердив критерії іноземних держав для спрощеного набуття українського громадянства— Сибіга

Україна та ЄБРР домовилися про фінансування пріоритетних спільних проєктів — Мудра

Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА