Окупанти втратили 122 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 122 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 37 наступальних дії, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 – безповоротно", - зазначено в повідомленні.

Загалом на покровському напрямку ворог атакував у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія. Наші захисники стримують натиск противника, три бойові зіткнення тривають досі.

Крім того, українські воїни знищили одну гармату, два автомобілі, два мотоцикли, 20 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки та один ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами.

