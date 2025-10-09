Інтерфакс-Україна
Події
01:13 09.10.2025

Кабмін звільнив заступника Міністра культури Наджоса та держсекретаря Мінагрополітики Бірюкова

1 хв читати

Кабінет міністрів України прийняв рішення про звільнення Андрія Наджоса з посади заступника Міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції та Олександра Бірюкова з посади державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6791

Теги: #кабмін #кадри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:40 08.10.2025
Кабмін затвердив критерії іноземних держав для спрощеного набуття українського громадянства— Сибіга

Кабмін затвердив критерії іноземних держав для спрощеного набуття українського громадянства— Сибіга

21:30 08.10.2025
Кабмін розширив нацперелік основних лікарських засобів

Кабмін розширив нацперелік основних лікарських засобів

20:46 08.10.2025
Кабмін схвалив План проходження зими - Свириденко

Кабмін схвалив План проходження зими - Свириденко

20:41 08.10.2025
Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026р - Свириденко

Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026р - Свириденко

15:03 08.10.2025
Кабмін оприлюднив список прифронтових громад, де вчителі отримуватимуть підвищену доплату

Кабмін оприлюднив список прифронтових громад, де вчителі отримуватимуть підвищену доплату

15:26 07.10.2025
Війна ускладнила взаємодію підприємств та закладів освіти у підготовці кадрів, ФРП реалізує проєкт вирішення проблеми

Війна ускладнила взаємодію підприємств та закладів освіти у підготовці кадрів, ФРП реалізує проєкт вирішення проблеми

14:12 07.10.2025
Дефіцит кадрів спонукає будівельну сферу пропонувати конкурентні умови для спеціалістів – девелопери

Дефіцит кадрів спонукає будівельну сферу пропонувати конкурентні умови для спеціалістів – девелопери

18:01 06.10.2025
Кабмін ухвалив збільшення видатків Міноборони на 311 млрд грн – Шмигаль

Кабмін ухвалив збільшення видатків Міноборони на 311 млрд грн – Шмигаль

17:35 06.10.2025
Кабмін пропонує збільшити на 324,7 млрд грн витрати на оборону в держбюджеті-2025, джерело фінансування - ERA - Свириденко

Кабмін пропонує збільшити на 324,7 млрд грн витрати на оборону в держбюджеті-2025, джерело фінансування - ERA - Свириденко

09:39 04.10.2025
Кабмін звільнив Добромільського з посади голови Держслужби у справах дітей

Кабмін звільнив Добромільського з посади голови Держслужби у справах дітей

ВАЖЛИВЕ

Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

Зеленський: У 2026 р потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже $35 млрд

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 162 ворожі атаки - Генштаб

Масовані удари по Сумщині з ночі призвели до загибелі трьох людей – ОВА

В результаті атаки у Запорізькому районі частково порушено електропостачання, одна людина постраждала – ОВА

Ворог пошкодив інфраструктурний об’єкт у Запорізькому районі — ОВА

Трамп заявив про свій можливий візит на Близький Схід до кінця тижня

Україна та ЄБРР домовилися про фінансування пріоритетних спільних проєктів — Мудра

Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони

Подружжя без дітей зможуть розлучитися онлайн в "Дії" у 2026р

Від початку Добропільскої контрнаступальної операції росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА