Кабмін звільнив заступника Міністра культури Наджоса та держсекретаря Мінагрополітики Бірюкова

Кабінет міністрів України прийняв рішення про звільнення Андрія Наджоса з посади заступника Міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції та Олександра Бірюкова з посади державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6791