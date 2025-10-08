Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення спрямувати 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони для зміцнення обороноздатності держави, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Facebook.
Кошти будуть розподілені для покриття найпріоритетніших потреб: "виконання програм розвитку ОПК; впровадження нових технологій; розширення виробничих потужностей оборонної індустрії; закупівлю озброєння та військової техніки", - зазначено в повідомленні.
Крім того, ще 500 млн грн буде додатково спрямовано на підтримку українських зброярів.
"Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат", — написав Шмигаль.