Інтерфакс-Україна
Події
21:33 08.10.2025

Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони

1 хв читати
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення спрямувати 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони для зміцнення обороноздатності держави, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Facebook.

Кошти будуть розподілені для покриття найпріоритетніших потреб: "виконання програм розвитку ОПК; впровадження нових технологій; розширення виробничих потужностей оборонної індустрії; закупівлю озброєння та військової техніки", - зазначено в повідомленні.

Крім того, ще 500 млн грн буде додатково спрямовано на підтримку українських зброярів.

"Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат", — написав Шмигаль.

 

Теги: #міноборони #фінансування #уряд

