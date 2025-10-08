19:35 08.10.2025
Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря
Правоохоронці повідомили колишнього суддю Покровського районного суду Дніпропетровської області про підозру в одержанні неправомірної вигоди, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав $700 за закриття адміністративної справи про керування особою транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Кошти передавались за посередництва адвоката, який використовував знайомство із суддею", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.
Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.
Слідство триває.
Вирок стосовно адвоката і громадянина вже набув законної сили.