19:35 08.10.2025

Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

Правоохоронці повідомили колишнього суддю Покровського районного суду Дніпропетровської області про підозру в одержанні неправомірної вигоди, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав $700 за закриття адміністративної справи про керування особою транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Кошти передавались за посередництва адвоката, який використовував знайомство із суддею", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідство триває.

Вирок стосовно адвоката і громадянина вже набув законної сили.

 

