16:20 08.10.2025

У ФРН можуть внести поправки до законодавства, щоб мати можливість збивати неідентифіковані дрони

У німецькій поліції занепокоєні проблемою безпілотників, що низько літають; для боротьби з ними влада низки федеральних земель збирається внести в законодавство зміни, що нададуть змогу збивати їх, повідомляють у середу місцеві ЗМІ.

"У Мюнхені міністри обговорюють законопроэкт, мета якого - внести поправки в закон про повноваження поліції. Таким чином, поліція федеральної землі Баварія отримає можливість ідентифікувати літальні апарати, що порушують закон, і, за необхідності, знешкоджувати їх", - пише газета "Абендцайтунг Мюнхен".

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер заявив на пресконференції, що дрони є "викликом майбутнього", тому вирішувати цю проблему необхідно якомога швидше.

За інформацією видання, також ідеться про створення спеціального підрозділу поліції, що займатиметься розробкою заходів протидії та перехопленням дронів. Крім того, Німеччина планує співпрацювати в цих цілях з українськими та ізраїльськими спецслужбами.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн, однак, наголосив, що за військові дрони, які високо летять, як і раніше, відповідатимуть лише військово-повітряні сили Німеччини. Поліція зможе займатися лише пристроями, що літають на висоті до кількох сотень метрів.

Крім того, німецькі ЗМІ зазначають, що у федеральній землі Нижня Саксонія місцевих жителів закликають сприяти поліції в боротьбі з безпілотниками.

"Якщо свідки помітять, що дрон перебуває над критично важливою інфраструктурою або військовою територією, ми наполегливо просимо зателефонувати і своєчасно поставити поліцію до відома", - заявив представник кримінальної поліції телерадіокомпанії NDR.

У поліції Нижньої Саксонії зазначили, що вже використовують поліцейські дрони, які, однак, не здатні збивати інші літальні апарати.

Теги: #німеччина #безпілотники

