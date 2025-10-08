Одеська міськрада виділила постраждалим 30 вересня 126,28 млн грн допомоги

Фото: https://t.me/truonline

Одеська міська рада виділила для допомоги постраждалим від зливи 30 вересня додатково 126,28 млн грн у 2025 році, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Депутати Одеської міської ради підтримали рішення про виділення фінансування для допомоги постраждалим від негоди. Ми внесли зміни до Міської цільової програми соціальної підтримки вразливих категорій населення, збільшивши фінансування на 126,28 млн грн у 2025 році", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його словами, ці кошти спрямовуються до районних адміністрацій для виплат матеріальної допомоги людям, які постраждали від надзвичайної ситуації, спричиненої аномальною зливою 30 вересня. Постраждалі повинні звертатися до районних адміністрацій для оформлення допомоги.

Труханов повідомив, що розмір допомоги становить для квартир у багатоквартирних будинках — до 87 тис 600 грн; для приватних будинків — до 189 тис 900 грн.

Як повідомлялося, внаслідок зливи 30 вересня загинули 10 людей, серед них дитина, багато людей залишилися без майна, було суттєво пошкоджене обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону. По допомогу звернулися понад тисяча містян через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну. У місті було пошкоджено близько 300 приватних і приблизно 400 багатоквартирних будинків.