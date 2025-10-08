Інтерфакс-Україна
Події
12:43 08.10.2025

Уряд Німеччини готовий підтримати створення системи соціального житла в Україні

Уряд Німеччини готовий підтримати реформи містобудування та житлової політики в Україні, зокрема створення системи соціального житла — комунальної оренди за фіксованою ціною, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Як зазначається в релізі, віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба провів онлайн-зустріч з міністеркою житла, міського розвитку та будівництва Німеччини Вереною Губерц. Фокусом зустрічі було поглиблення співпраці у сфері житла та просторового планування територій з урядом Німеччини.

Мінрозвитку зацікавлене у посиленні німецьких програм та ініціатив в Україні, які сприятимуть комплексній відбудові міст та селищ. Мінрозвитку ініціювало пілотний проєкт просторового планування зруйнованих та нових населених пунктів, яким зацікавилася німецька сторона.

Теги: #україна #німеччина #соціальне_житло

