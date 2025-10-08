Інтерфакс-Україна
12:01 08.10.2025

Окупанти удвічі наростили обстріли міст і сіл Донецької області, двоє цивільних загинули, 10 поранені

Фото: Донецька ОВА

Двоє мирних жителів селища Водянське Добропільської громади Покровського району Донецької області загинули внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, ще десятеро мирних жителів області поранені, повідомив глава Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Добропіллі пошкоджено підприємство, у Водянському 2 людини загинули і 1 поранена", - написав Філашкін в Телеграм в середу вранці.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено два будинки, про постраждалих не повідомляється.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено склад. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено адмінбудівлю, інфраструктуру і авто. У Краматорську поранено людину. У Новодонецькому пошкоджено 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки та адмінбудівлю; у Шостаківці пошкоджено 2 будинки і 2 господарчі споруди. В Олександрівці пошкоджено 8 будинків і 2 автівки; у Львівці поранено людину. У Дружківці поранено 5 людей, пошкоджено 9 будинків та адмінбудівлю; у Кіндратівці поранено людину. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 15 торгових павільйонів", - розповів Філашкін.

Всього за минулу добу, за його словами, росіяни 47 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 209 людей, у тому числі 51 дитину.

Як повідомлялося, в понеділок, 6 жовтня, окупанти обстріляли населені пункти Донецької області 25 разів, цивільні не загинули, п’ятеро були поранені. З лінії фронту евакуйовано 145 людей, у тому числі 40 дітей.

В неділю, 5 жовтня, ворог обстріляв міста і села області 20 разів, пораненні отримали троє цивільних. З лінії фронту було евакуйовано 363 людини, у тому числі 16 дітей.

У суботу, 4 жовтня, було 37 обстрілів населених пунктів області, один мирний житель загинув, 13 були поранені. З лінії фронту тоді було евакуйовано 185 людей, у тому числі 68 дітей.

Таким чином, у вівторок окупанти наростили інтенсивність обстрілів міст і сіл Донецької області удвічі порівняно з понеділком та неділею.

