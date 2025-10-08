Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

Фото: https://www.facebook.com/

Ускладнений рух поїздів від Ніжина в напрямку Києва внаслідок ворожих атак, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський у Facebook.

Згідно з повідомленням" УЗ" у телеграм-каналі в середу, зміненим маршрутом курсуватимуть поїзди №46 Ужгород — Харків, №113 Харків — Львів,

№786 Київ — Терещенська, №116 Київ — Суми, 779 Суми — Київ та

787 Терещенська — Київ.

Зазначається, що потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород - Харків затримуються на 2 години.

Також сьогодні, 8 жовтня, тимчасово не курсуватимуть поїзди: №6901 Носівка — Київ (Північна), №6903 Ніжин — Київ-Волинський, №6907 Ніжин — Київ (Північна), №6909 Ніжин — Київ (Північна) та №6674 Немішаєве — Святошин.

В "УЗ" додали, що за зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси №895 Конотоп — Фастів та №892/891 Фастів — Славутич.