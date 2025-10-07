УЧХ підтримує жителів Шостки після російських повітряних атак

Фото: https://www.facebook.com/

Український Червоний Хрест (УЧХ) повідомляє про допомогу мешканцям Шосткинської громади Сумської області пережити наслідки російських авіаційних ударів.

"Після нещодавніх ударів по об’єктах критичної інфраструктури, через які Шосткинська громада залишилася без світла, газу та води, волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста надають підтримку місцевим жителям… Наразі у Шостці розгорнуто пункти обігріву", - повідомив УЧХ у вівторок у Фейсбуці.

У пунктах обігріву люди можуть перепочити, випити гарячого чаю, зарядити телефони та отримати гарячу їжу. Організовано роботу двох польових кухонь, де волонтери та місцеві кухарі готують страви для жителів громади. Гаряче харчування забезпечується на трьох локаціях.

На одній з локацій працює мобільний лазне-пральний комплекс УЧХ.