Інтерфакс-Україна
Події
19:13 07.10.2025

УЧХ підтримує жителів Шостки після російських повітряних атак

1 хв читати
УЧХ підтримує жителів Шостки після російських повітряних атак
Фото: https://www.facebook.com/

Український Червоний Хрест (УЧХ) повідомляє про допомогу мешканцям Шосткинської громади Сумської області пережити наслідки російських авіаційних ударів.

"Після нещодавніх ударів по об’єктах критичної інфраструктури, через які Шосткинська громада залишилася без світла, газу та води, волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста надають підтримку місцевим жителям… Наразі у Шостці розгорнуто пункти обігріву", - повідомив УЧХ у вівторок у Фейсбуці.

557640623-1238036711701530-443671980706330552-n

У пунктах обігріву люди можуть перепочити, випити гарячого чаю, зарядити телефони та отримати гарячу їжу. Організовано роботу двох польових кухонь, де волонтери та місцеві кухарі готують страви для жителів громади. Гаряче харчування забезпечується на трьох локаціях.

На одній з локацій працює мобільний лазне-пральний комплекс УЧХ.

 

Теги: #допомога #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:59 06.10.2025
Шмигаль: Україна отримає 5 машин для розмінування Bozena та іншу техніку від Словаччини

Шмигаль: Україна отримає 5 машин для розмінування Bozena та іншу техніку від Словаччини

15:28 06.10.2025
Зеленський попросив Нідерланди щодо додаткової допомоги Україні через енергетичні виклики

Зеленський попросив Нідерланди щодо додаткової допомоги Україні через енергетичні виклики

19:44 05.10.2025
УЧХ працює на місцях ліквідації наслідків ударів РФ по Львівщині

УЧХ працює на місцях ліквідації наслідків ударів РФ по Львівщині

17:14 03.10.2025
УЧХ щодня евакуює людей з прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини

УЧХ щодня евакуює людей з прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини

14:48 03.10.2025
Люксембурзький Червоний Хрест реалізує проєкти у п’яти областях України

Люксембурзький Червоний Хрест реалізує проєкти у п’яти областях України

11:41 03.10.2025
Реабілітаційні простори УЧХ відкрилися на Хмельниччині

Реабілітаційні простори УЧХ відкрилися на Хмельниччині

13:24 02.10.2025
У Києві відбудуться Всеукраїнські змагання з міжнародного гуманітарного права

У Києві відбудуться Всеукраїнські змагання з міжнародного гуманітарного права

12:00 02.10.2025
Команда УЧХ регулярно долучається до донорства крові

Команда УЧХ регулярно долучається до донорства крові

10:48 02.10.2025
Право на допомогу в 50 тис. грн матимуть особи 18-23 років, які під час депортації були неповнолітніми

Право на допомогу в 50 тис. грн матимуть особи 18-23 років, які під час депортації були неповнолітніми

20:33 01.10.2025
Захисники, які лікувалися за кордоном, отримають компенсацію на дорогу додому

Захисники, які лікувалися за кордоном, отримають компенсацію на дорогу додому

ВАЖЛИВЕ

Українська розвідка працює, щоб не допустити використання РФ суден "тіньового флоту" для диверсій у Європі – Зеленський

Поїзд з військовим вантажем зійшов з рейок після підриву колії біля російського Санкт-Петербургу - ГУР

Село Січневе на Дніпропетровщині звільнено від російських окупантів – 141 ОМБ

Миколаїв вперше з 2022 року з централізованим постачанням прісної води - Кулеба

Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський

ОСТАННЄ

РФ, Іран та КНДР втрачають доступ до постачання військових компонентів і почали їх підробку

Шмигаль зустрівся з новопризначеним послом Німеччини, говорили про співпрацю в ОПК та розвиток СП

Зеленський запропонував президенту ПА ОБСЄ призначити спецпосланника щодо повернення українських дітей

Українська розвідка працює, щоб не допустити використання РФ суден "тіньового флоту" для диверсій у Європі – Зеленський

Зловмисники викрали в Кривому Розі підприємця, катували і вимагали $500 тис. викупу

Київ передав 3 армійському корпусу ще 3000 FPV-дронів – мер

Водопостачання та подача е/е на Полтавщині повністю відновлено

Поїзд з військовим вантажем зійшов з рейок після підриву колії біля російського Санкт-Петербургу - ГУР

Голова Держетнополітики Єленський: Україна працює над переходом до моделі державно-церковного партнерства

Село Січневе на Дніпропетровщині звільнено від російських окупантів – 141 ОМБ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА