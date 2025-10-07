Інтерфакс-Україна
Події
19:04 07.10.2025

Шмигаль зустрівся з новопризначеним послом Німеччини, говорили про співпрацю в ОПК та розвиток СП

1 хв читати

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з новопризначеним послом Німеччини в Україні Гайко Томсом першочергові потреби України - фінансування виробництва дронів і посилення протиповітряної оборони (ППО), а також співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК).

photo-2025-10-07-19-03-19

"Під час зустрічі привітав з призначенням нового надзвичайного і повноваженого посла Німеччини в Україні Гайко Томса. Подякував за лідерство Німеччини у підтримці України. Першочергово ознайомив пана посла з нашими потребами – фінансування виробництва дронів і посилення ППО. Ми маємо активізувати тиск на РФ у вигляді санкцій та знищення ресурсів для ведення війни", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у вівторок.

Він наголосив, що у розмові з послом акцентував увагу на важливості швидкого ухвалення рішень, враховуючи посилення обстрілів перед зимовим періодом.

"Окремо обговорили співпрацю у сфері ОПК, розвиток наявних спільних підприємств та робота над відкриттям нових. Запросив німецькі оборонні компанії до локалізації в Україні", зазначив Шмигаль.

"Вдячний Німеччині за активну взаємодію", - додав він.

 

Теги: #німеччина #співпраця #опк

