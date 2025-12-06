Сили оборони відбили з початку доби 180 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулися 180 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п’ятниці.

"Сьогодні російські війська завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 4808 дронів-камікадзе та здійснили 4114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32236