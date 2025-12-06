Інтерфакс-Україна
Події
03:59 06.12.2025

Сили оборони відбили з початку доби 180 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулися 180 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п’ятниці.

"Сьогодні російські війська завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 4808 дронів-камікадзе та здійснили 4114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32236

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:23 06.12.2025
Ворог просунувся у трьох населених пунктах на Донеччині

Ворог просунувся у трьох населених пунктах на Донеччині

15:45 05.12.2025
Військові закликають виробників до масового впровадження ШІ на полі бою

Військові закликають виробників до масового впровадження ШІ на полі бою

22:26 04.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

21:16 04.12.2025
Генштаб ЗСУ: Уражено "Невинномиський Азот", що виробляє базові компоненти для вибухових речовин

Генштаб ЗСУ: Уражено "Невинномиський Азот", що виробляє базові компоненти для вибухових речовин

14:09 04.12.2025
Генштаб спростував російські фейки про нібито контроль над Добропіллям біля Гуляйполя

Генштаб спростував російські фейки про нібито контроль над Добропіллям біля Гуляйполя

10:10 04.12.2025
Макрон на зустрічі з Сі Цзіньпіном закликав Китай приєднатися до мирного врегулювання в Україні

Макрон на зустрічі з Сі Цзіньпіном закликав Китай приєднатися до мирного врегулювання в Україні

04:31 04.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

23:53 03.12.2025
Путін хоче завершити війну, це враження у Віткоффа і Кушнера після зустрічі – Трамп

Путін хоче завершити війну, це враження у Віткоффа і Кушнера після зустрічі – Трамп

17:18 03.12.2025
ДШВ: районі Мирнограда проведено кілька ротацій особового складу, Логістика ускладнена, але функціонує

ДШВ: районі Мирнограда проведено кілька ротацій особового складу, Логістика ускладнена, але функціонує

12:26 03.12.2025
Суд в Азербайджані засудив колишнього "вагнеровця" до реального терміну за участь у війні проти України

Суд в Азербайджані засудив колишнього "вагнеровця" до реального терміну за участь у війні проти України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ОСТАННЄ

Ворог атакував Київщину дронами та ракетами, поранено троє людей – ОВА

Бельгія та ЄС домовилися продовжити обговорення використання заморожених російських активів на засіданні Ради 18 грудня

"Укрзалізниця" змінює маршрути пасажирських поїздів через обстріл у Фастові

Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

УЗГОДИЛИ РАМКИ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА РОЗГЛЯНУЛИ "ПРОГРАМУ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ" – УМЄРОВ ПРО 6-ТУ ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

СПРАВЖНІЙ ПОСТУП У ДОСЯГНЕНІ МИРНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РОСІЇ – УМЄРОВ ПРО ПІДСУМКИ 6-Ї ЗУСТРІЧІ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ ПРОДОВЖАТЬСЯ У СУБОТУ – СЕКРЕТАР РНБО УМЄРОВ

Італія інвестує понад 42 млн євро на реставрацію пам’яток і модернізацію інфраструктури Одещини - Кулеба

Оголошено конкурс на посаду гендиректора "Укргідроенерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА