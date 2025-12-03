Інтерфакс-Україна
Події
12:48 03.12.2025

Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС

1 хв читати
Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС

Німеччина надасть додаткові $200 млн на ініціативу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) щодо закупівлі американської зброї для України та додатково виділить EUR25 млн до Комплексного пакету допомоги в рамках Трастового фонду НАТО, повідомляє міністерство закордонних справ Німеччини.

"Німеччина виділить додаткові 200 мільйонів доларів США на озброєння для України двома пакетами через механізм PURL. Ми також внесемо додаткові 25 мільйонів євро до Цільового фонду НАТО для Комплексного пакету допомоги , забезпечуючи українським солдатам необхідне зимове спорядження та належну медичну допомогу, особливо зараз, під час льоду та снігу на передовій", - сказав міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО.

Очільник МЗС наголосив, що Володимир Путін розпочав війну в Україні і він може закінчити її будь-коли. "Він ще не виявив жодної реальної готовності до переговорів. Тому ми продовжуватимемо тиск на Росію і, як партнер НАТО, маємо намір його ще більше посилити", - заявив Вадефул.

