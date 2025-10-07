Інтерфакс-Україна
Події
09:58 07.10.2025

ГУР отримало від благодійників 18 безпілотних комплексів

Фото: https://t.me/DIUkraine

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України "Артан" одержали 18 нових безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) "Батон" від проєкту "Нашебачення" та Благодійного фонду Діани Подолянчук.

Як повідомляється в телеграм-каналі ГУР МО у вівторок, "Батон" ― високоточний БпЛА українського виробництва з FPV-наведенням. "Це ефективна, перевірена на полі бою зброя, здатна знищувати рухомі та статичні військові цілі російської окупаційної армії", - розповіли розвідники.

За інформацією, команда проєкту "Нашебачення" під час благодійних концертів зібрала для спецпризначенців ГУР понад 3 млн грн: з них 1 млн грн витратили на придбання безпілотників "Батон", ще 2 млн грн спрямували на виробництво надводних безекіпажних (БЕК) платформ Magura.

"Наша вдячність усім благодійникам і громадянам, які продовжують підтримувати Сили безпеки та оборони України у війні проти російських загарбників", - акцентували у ГУР.

Теги: #гур_мо #бпла

