ГУР отримало від благодійників 18 безпілотних комплексів
Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України "Артан" одержали 18 нових безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) "Батон" від проєкту "Нашебачення" та Благодійного фонду Діани Подолянчук.
Як повідомляється в телеграм-каналі ГУР МО у вівторок, "Батон" ― високоточний БпЛА українського виробництва з FPV-наведенням. "Це ефективна, перевірена на полі бою зброя, здатна знищувати рухомі та статичні військові цілі російської окупаційної армії", - розповіли розвідники.
За інформацією, команда проєкту "Нашебачення" під час благодійних концертів зібрала для спецпризначенців ГУР понад 3 млн грн: з них 1 млн грн витратили на придбання безпілотників "Батон", ще 2 млн грн спрямували на виробництво надводних безекіпажних (БЕК) платформ Magura.
"Наша вдячність усім благодійникам і громадянам, які продовжують підтримувати Сили безпеки та оборони України у війні проти російських загарбників", - акцентували у ГУР.