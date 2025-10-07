Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Фото: НГУ

Сили протиповітряної оборони у ніч проти вівторка знешкодили 88 із 152 ворожих БпЛА, що атакували територію України, зафіксовано влучання 52 ударних БпЛА на десяти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

"У ніч на 7 жовтня (з 18:00 06 жовтня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області - РФ, 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму, близько 80 із них – "шахеди", - йдеться у повідомленні ПС у Телеграмі.

Повідомляється, що а попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Атака триває, у повітряному просторі ще знаходяться декілька БпЛА, повідомили у ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання двох ракет та 52 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО минулої ночі склала 57,9%.

Як повідомлялось, у ніч на 6 жовтня ворог атакував 116 ударними БпЛА, протиповітряною обороною збито або подавлено 83 ворожі безпілотники, зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 7 локаціях.У ніч на 5 жовтня російські окупанти завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування, застосувавши 496 дронів та 53 ракети, були зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. ППО було збито/подавлено 478 повітряних цілей: 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал"; 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К; 6 крилатих ракет "Калібр".