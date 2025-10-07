Інтерфакс-Україна
Події
09:32 07.10.2025

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

2 хв читати
Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях
Фото: НГУ

Сили протиповітряної оборони у ніч проти вівторка знешкодили 88 із 152 ворожих БпЛА, що атакували територію України, зафіксовано влучання 52 ударних БпЛА на десяти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

"У ніч на 7 жовтня (з 18:00 06 жовтня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області - РФ, 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму, близько 80 із них – "шахеди", - йдеться у повідомленні ПС у Телеграмі.

Повідомляється, що а попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Атака триває, у повітряному просторі ще знаходяться декілька БпЛА, повідомили у ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання двох ракет та 52 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО минулої ночі склала 57,9%.

Як повідомлялось, у ніч на 6 жовтня ворог атакував 116 ударними БпЛА, протиповітряною обороною збито або подавлено 83 ворожі безпілотники, зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 7 локаціях.У ніч на 5 жовтня російські окупанти завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування, застосувавши 496 дронів та 53 ракети, були зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. ППО було збито/подавлено 478 повітряних цілей: 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал"; 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К; 6 крилатих ракет "Калібр".

Теги: #атака_рф #ппо #збиття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:43 06.10.2025
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини, є знеструмлення – ОВА

Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини, є знеструмлення – ОВА

15:43 06.10.2025
Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

14:57 06.10.2025
Ворог атакує критичну інфраструктуру Чернігова – МВА

Ворог атакує критичну інфраструктуру Чернігова – МВА

13:00 06.10.2025
Київ виділив 235 млн на посилення ППО – Кличко

Київ виділив 235 млн на посилення ППО – Кличко

09:24 06.10.2025
Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

15:06 05.10.2025
Атака РФ на Львівщину цієї ночі була наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення – глава ОВА

Атака РФ на Львівщину цієї ночі була наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення – глава ОВА

14:48 05.10.2025
Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

10:54 05.10.2025
Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

09:37 04.10.2025
ППО знешкодила вночі 73 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання 36 дронів та 3 ракет – ПС ЗСУ

ППО знешкодила вночі 73 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання 36 дронів та 3 ракет – ПС ЗСУ

10:42 03.10.2025
В Україні зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях – ПС ЗСУ

В Україні зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях – ПС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

ОСТАННЄ

Епопея з поставками "Томагавків" може зайняти щонайменше кілька місяців - голова делегації Ради у ПА НАТО

Понад 3% підручників досі не доставлені до шкіл - дашборд

Порошенко передав у війська 25 комплексів "Ай-Петрі"

Пошкодження складу LPP в ІП Sparrow суттєво не вплинуло на діяльність компанії в Україні

Двоє загиблих та 18 постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Росіяни вночі атакували Полтавщину дронами, пошкоджено адмінбудівлю, склади та залізничну інфраструктуру

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 81 од. спецтехніки

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, одна постраждала

РФ завдала удар БпЛА по Сумщині

Ткаченко обговорив із прем’єром Нідерландів Схоофом підтримку стійкості Києва та України від атак РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА