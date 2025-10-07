Росіяни вночі атакували Полтавщину дронами, пошкоджено адмінбудівлю, склади та залізничну інфраструктуру

Росіяни вночі атакували Полтавщину безпілотниками, через падіння уламків та прямих влучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури, повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Вночі Полтавщину атакували ворожі БпЛА. Унаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури", - написав він.

Також виникли пожежі, які були ліквідовані підрозділами ДСНС. Пошкоджень зазнав енергетичний обʼєкт.

"Без світла залишилися 28 юридичних та 1070 побутових споживачів. Крім того, уламками пошкоджено приватний будинок. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих", - зазначив він.