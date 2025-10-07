Інтерфакс-Україна
Події
08:32 07.10.2025

Росіяни вночі атакували Полтавщину дронами, пошкоджено адмінбудівлю, склади та залізничну інфраструктуру

1 хв читати
Росіяни вночі атакували Полтавщину дронами, пошкоджено адмінбудівлю, склади та залізничну інфраструктуру

Росіяни вночі атакували Полтавщину безпілотниками, через падіння уламків та прямих влучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури, повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Вночі Полтавщину атакували ворожі БпЛА. Унаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури", - написав він.

Також виникли пожежі, які були ліквідовані підрозділами ДСНС. Пошкоджень зазнав енергетичний обʼєкт.

"Без світла залишилися 28 юридичних та 1070 побутових споживачів. Крім того, уламками пошкоджено приватний будинок. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

 

Теги: #полтавська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 07.10.2025
Двоє загиблих та 18 постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Двоє загиблих та 18 постраждалих через російський обстріл Херсонщини

08:01 07.10.2025
Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, одна постраждала

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, одна постраждала

07:48 07.10.2025
РФ завдала удар БпЛА по Сумщині

РФ завдала удар БпЛА по Сумщині

07:05 07.10.2025
Ворог продовжує обстрілювати Сумщину, троє постраждалих - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину, троє постраждалих - ОВА

21:49 06.10.2025
Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

11:02 06.10.2025
У Харківській області 2 загиблих, 5 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У Харківській області 2 загиблих, 5 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

07:39 06.10.2025
Кількість постраждалих внаслідок атаки російських дронів на Харків за попередніми даними зросла до чотирьох осіб

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських дронів на Харків за попередніми даними зросла до чотирьох осіб

09:49 05.10.2025
У Чернігівській області після ворожої атаки продовжуються аварійні відключення, пошкоджено житлову інфраструктуру

У Чернігівській області після ворожої атаки продовжуються аварійні відключення, пошкоджено житлову інфраструктуру

08:44 05.10.2025
У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередачі

У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередачі

07:57 05.10.2025
Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, дев'ять постраждалих і один загиблий

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, дев'ять постраждалих і один загиблий

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

ОСТАННЄ

Епопея з поставками "Томагавків" може зайняти щонайменше кілька місяців - голова делегації Ради у ПА НАТО

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Понад 3% підручників досі не доставлені до шкіл - дашборд

Порошенко передав у війська 25 комплексів "Ай-Петрі"

Пошкодження складу LPP в ІП Sparrow суттєво не вплинуло на діяльність компанії в Україні

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 81 од. спецтехніки

Ткаченко обговорив із прем’єром Нідерландів Схоофом підтримку стійкості Києва та України від атак РФ

7 жовтня в історії: Важливі події та церковні свята

Україна обговорила з G7 термінову підтримку та захист енергетики перед зимою

Глава Міноборони Франції подав у відставку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА