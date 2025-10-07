Інтерфакс-Україна
08:01 07.10.2025

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, одна постраждала

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області, одна постраждала, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 629 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. 20-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки по обласному центру", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Приморському, Лук'янівському, Залізничному, Білогір'ю та Полтавці.

Також 409 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Тернувате, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір'я, Полтавку та Преображенку, а 4 атаки з РСЗВ накрили Степове та Полтавку.

Крім того, 203 артилерійські удари завдано по території Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір'я та Полтавки.

Разом з тим, надійшло 49 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автомобілів.

 

