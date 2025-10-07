Ворог втратив 150 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 150 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 49 наступальних дії, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 150 окупантів, із них 111 – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також українські військові знищили артилерійську систему, два автомобілі та сім безпілотних літальних апаратів; також уражено дві гармати, танк, дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та 11 укриттів для особового складу противника.

Загалом на покровському напрямку від початку доби окупанти 49 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки. Досі тривають два боєзіткнення.

