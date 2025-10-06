Інтерфакс-Україна
21:21 06.10.2025

Україна сподівається на швидку реалізацію мирного плану Трампа щодо Сектору Гази

Україна сподівається на швидку реалізацію мирного плану президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Гази, повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України.

"Україна вітає і підтримує дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни в Секторі Гази, зокрема мирний план президента США Дональда Трампа, та сподівається на його швидку реалізацію", - ідеться в заяві.

У МЗС нагадали про річницю 7 жовтня, коли ХАМАС здійснив атаку проти Ізраїлю, спричинивши масштабну ескалацію насильства та довготривалу гуманітарну кризу. "Відтоді регіон переживає безпрецедентні втрати: тисячі людей в Ізраїлі та Секторі Гази втратили життя, інші були змушені покинути свої домівки та зазнали невимовних страждань. Серед безневинних жертв цієї війни, на жаль, є й громадяни України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що два роки конфлікту показали, що найвищим пріоритетом має бути припинення страждань цивільних людей, повернення заручників до своїх родин та створення умов для довготривалого миру й стабільності замість дозволити звикання до війни.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп дав руху ХАМАС час до 5 жовтня, щоб звільнити заручників, а також закликав мирних палестинців покинути місто Газа.

30 вересня Трамп представив свій план з врегулювання ситуації в Газі, що складається з 20 пунктів, які включають, зокрема, припинення бойових дій і звільнення ізраїльських заручників. Він заявив, що дає лідерам ХАМАС 72 години на те, щоб вони прийняли план. План підтримали провідні регіональні держави, включаючи Єгипет і Катар. Реакції ХАМАС поки не було.

 

