20:34 06.10.2025

Велика Британія підтримає експорт української зброї

Міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард заявив про готовність Сполученого Королівства підтримати український контрольований експорт озброєння, який раніше анонсував президент України Володимир Зеленський.

"Сполучене Королівство також підтримуватиме український експорт, допомагаючи зміцнити оборонну промисловість України, а водночас — зробити НАТО сильнішим. Я пишаюся тим, що є міністром країни, яка, попри різні політичні періоди, завжди твердо стояла поруч із нашими українськими друзями", - сказав він на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок.

Зокрема Поллард нагадав про постачання протитанкових ракет NLAW (Велика Британія разом зі Швецією є основним постачальником NLAW для України), надання танків Challenger 2, ракет Storm Shadow, співпрацю у сфері ОПК.

"Не лише для вашої свободи, але й для нашої", - додав він.

Крім того, за словами Полларда, "амбіція України стати арсеналом вільного світу є чудовою амбіцією", що "дуже добре сприймається на Даунінг-стріт".

"Маючи прем’єр-міністра, який підтримує футбольний клуб "Арсенал", і бачачи "арсенал" у вашій ключовій стратегії, ми стаємо ще ближчими", - сказав Поллард, жартуючи.

"Є слово, яке лежить в основі цієї стратегії – бути арсеналом для вільного світу. Це слово – "разом". І саме разом ми продовжуватимемо вас підтримувати", - запевнив він.

Як повідомлялося, раніше в понеділок президент України Володимир Зеленський дав доручення уряду, Офісу й секретарю Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України розробити та представити ключові елементи програми експорту зброї під робочою назвою "Зброя". "Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах і на Близькому Сході. Завдання до кінця року – запустити в роботу ці платформи", - сказав він.

"Ми потребуємо фінансування, щоб увесь потенціал дійсно працював. І ми працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти це забезпечити. Прийшов час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. "Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується, – це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій – не менш ніж 50% зброї на фронті на кінець року – наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване", - наголосив очільник держави.

