Зеленський обговорив з прем'єркою Литви енергетику, оборонну допомогу та інвестиції в ОПК

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінене, яка прибула з візитом до Києва, та обговорив з нею, зокрема, питання спільного виробництва зброї та інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

"Говорили про все, що зараз критично важливо: подальшу оборонну допомогу, спільне виробництво зброї та інвестиції в український ОПК. Окремо – про енергетику. Попереду зима, і Росія лише нарощує повітряний терор, удари проти наших міст. Тому посилення нашої протиповітряної оборони є пріоритетним питанням. Обговорили й участь Литви у відбудові України та допомогу в будівництві укриттів у школах і дитячих садках", - написав Зеленський в Телеграм за підсумками зустрічі.

Він також повідомив про готовність Литви зробити внесок в ініціативу PURL (перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн, і приєднатися до ініціативи ЄС з переозброєння SAFE.

"Це її перший закордонний візит, і дуже цінно, що саме до України. Справжній знак підтримки", - відзначив Зеленський.

Раніше Ругінене повідомила, що Україна і Литва підписали міжвідомчу угоду про захист критичної інфраструктури. "Нам потрібно якнайшвидше перейняти ваш досвід та уроки війни, зокрема, у захисті від російських безпілотників, які дедалі частіше порушують повітряний простір наших союзників по НАТО і загрожують безпеці нашого регіону. Керівники наших відомств щойно підписали міжвідомчу угоду про захист критичної інфраструктури, яка дозволить ще більш інтенсивно співпрацювати у цій сфері", - сказала вона на спільному брифінгу з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко в Києві.

Вона також наголосила, що санкції Литви щодо РФ та Білорусі залишатимуться в силі доти, поки не буде відновлено повну територіальну цілісність України, і не буде відшкодовані збитки, завданні війною.

Свириденко в свою чергу повідомила, що з 24 лютого 2022 року обсяг допомоги Литви Україні сягнув майже EUR1,8 млрд, майже EUR900 млн з яких було спрямовано на оборонні потреби України.

Сторони також обговорили європейську інтеграцію України.