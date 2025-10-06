Інтерфакс-Україна
Події
17:13 06.10.2025

За цю війну обовʼязково має бути відповідальність для всіх, хто розпочав її – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Відповідальність за російську агресію проти України мають понести всі причетні, починаючи з Володимира Путіна, але не закінчуючи ним одним, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Коли почалася наша зустріч із Премʼєр-міністром Діком Схоофом, надійшло повідомлення про російський удар по нашому місту Суми – удар безпілотника по будівлі пологового будинку. На щастя, люди були в укритті: персонал, 35 жінок та 11 діточок. На щастя, цього разу без постраждалих. І це один з багатьох ударів, яких Росія завдає щодня по наших містах, по селах. Росіяни навіть не намагаються приховати, що все українське життя для них – це мішень. І дрони ці їхні, авіабомби, ракети вони запускають хоч і за наказом свого Путіна, але це роблять інші люди, і кожен з таких російських вбивць – воєнний злочинець. Всі повинні нести відповідальність", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Саме тому, наголосив він, один із напрямів спільної роботи з Нідерландами, також з іншими нашими партнерами – це юридичні механізми, які можуть забезпечити реальне притягнення російських воєнних злочинців, а також повну компенсацію збитків України від російської агресії.

"Сьогодні про це говорили з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом", - додав президент.

Теги: #схооф #зустріч #зеленський

