Зеленський попросив Нідерланди щодо додаткової допомоги Україні через енергетичні виклики

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час зустрічі у Києві обговорили повну компенсацію збитків України від російської агресії, санкції, а також енергетичні виклики через обстріли РФ.

"Сьогодні ми також говорили про такі важливі енергетичні деталі для нашої держави, дійсно енергетичні виклики для України через російські удари по енергетиці. І я просив Нідерланди подумати, щоб нам додатково допомогти", - сказав Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів у понеділок.

Президент зазначив, що кожен з російських бійців, які запускають дрони та ракети по Україні, мають нести відповідальність за свій воєнний злочин.

"Саме тому, один із напрямків нашої спільної роботи з Нідерландами і також з іншими нашими партнерами – це юридичні механізми, які можуть це розпочати. Реальне притягнення російських воєнних злочинців. Кожного вивести до відповідальності, а також повну компенсацію збитків України від російської агресії. Про це ми також говорили, і я вважаю, що команда Нідерландів підтримує це", - додав Зеленський.

Він також обговорював зі Схоофом питання санкції проти РФ. Президент зазначив, що варто жорсткіше ставитися до використання РФ акваторії Балтійського моря.

Окрім того, глава держави поінформував співрозмовника щодо ситуації на фронті та у регіонах України.

"Ми готуємо нові домовленості щодо наших спільних оборонних виробництв, зокрема… форматів "Рамштайн" та нашої коаліції охочих, яка стане основою для багатостороннього гарантування безпеки Україні та всієї Європи. Ми працюємо для повноцінного запуску цієї системи та очікуємо на участь і активну підтримку Нідерландів", - резюмував Зеленський.

Зеленський також написав в телеграм: "Нідерланди – один з найбільш принципових захисників життя, держава, яка реально допомагає нашій обороні, нашій стійкості та, що теж важливо, нашій роботі заради досягнення справедливості".

Він додав, шо обговорив з премʼєр-міністром Нідерландів Схоофом "багато питань актуальних обговорили: головне – це наш захист і оборонні проєкти, тиск на РФ і відповідальність за злочини, політична співпраця та підтримка наших людей у питанні енергетичних викликів".

Зеленський подякував Схоофа і Нідерланди "за незмінну увагу й підтримку".