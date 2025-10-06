Експортну програму "Зброя" необхідно запустити до кінця року - Зеленський

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський дав доручення уряду, Офісу й секретарю Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України розробити та представити ключові елементи програми експорту зброї під робочою назвою "Зброя".

"Я вже доручив уряду, Офісу й секретарю РНБО України розробити та представити ключові елементи такої експортної системи. Загальна робоча назва цієї програми – "Зброя". Наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах і на Близькому Сході. Завдання до кінця року – запустити в роботу ці платформи", - сказав Зеленський під час відкриття Міжнародного форуму оборонних індустрій, який втретє відкривається в Україні.

"Ми потребуємо фінансування, щоб увесь потенціал дійсно працював. І ми працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти це забезпечити. Прийшов час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів.

"Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40 % зброї, яка застосовується, – це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій – не менш ніж 50 % зброї на фронті на кінець року – наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване", - наголосив очільник держави.